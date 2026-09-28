Також у столиці були атаковані фармацевтична компанія та заправки.

Росія сьогодні поцілила у будівлю української Академії наук у Києві, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Клично, станом на зараз в історичному центрі Києва, в нежитловій будівлі, куди влучив ворожий БпЛА, одна жінка загинула.

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Троє людей постраждали. Їх медики госпіталізували.

“Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі”, – додав президент.

Зеленський підкреслив, що на ці удари обов’язково буде відповідь України Росії.

“І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки”, – додав президент.