Опитування КМІС: війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції

На запитання “Що Вас хвилює найбільше на цей час?” 53% респондентів обрали або “масовані ракетно-дронові удари”, або “ситуація на фронті”.

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Найбільше українців зараз хвилює корупція у владі (50%) і масовані ракетно-дронові удари (40%).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респонденти дали відповідь на запитання “Що Вас хвилює найбільше на цей час?”.

Серед інших проблем, які найбільше хвилюють: непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат, пенсій тощо (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%), ситуація на фронті (21%). Інші проблеми називалися рідше.

Зазначається, що загалом 53% обрали або “масовані ракетно-дронові удари”, або “ситуація на фронті” (або і те, і те), тобто війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції.

Водночас загалом 64% обрали або “корупцію у владі”, або “некомпетентність влади”. Тобто якщо порівнювати загалом фактор війни і загалом фактор незадоволеності владою (через корупцію та/або некомпетентність), то останнє називалося дещо частіше.