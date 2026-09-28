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Опитування КМІС: війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції

На запитання “Що Вас хвилює найбільше на цей час?” 53% респондентів обрали або “масовані ракетно-дронові удари”, або “ситуація на фронті”.

Опитування КМІС: війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції
Українські захисники, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Найбільше українців зараз хвилює корупція у владі (50%) і масовані ракетно-дронові удари (40%). 

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Респонденти дали відповідь на запитання “Що Вас хвилює найбільше на цей час?”.

Серед інших проблем, які найбільше хвилюють: непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат, пенсій тощо (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%), ситуація на фронті (21%). Інші проблеми називалися рідше.

Зазначається, що загалом 53% обрали або “масовані ракетно-дронові удари”, або “ситуація на фронті” (або і те, і те), тобто війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції.

Водночас загалом 64% обрали або “корупцію у владі”, або “некомпетентність влади”. Тобто якщо порівнювати загалом фактор війни і загалом фактор незадоволеності владою (через корупцію та/або некомпетентність), то останнє називалося дещо частіше.

  • Упродовж 12-21 вересня 2026 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого на замовлення ГО «Форум» були додані запитання про те, що зараз хвилює українців та сприйняття проблеми корупції. 
  • Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних Україні регіонах було опитано 1002 респонденти. 
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