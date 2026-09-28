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Унаслідок ударів по Ізюмському району на Харківщині виникли пожежі, є постраждалі, повідомили у МВС.

Через влучання РСЗВ у центральний ринок міста Ізюм виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний житловий будинок.

Унаслідок удару БпЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку.

Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди.

Пожежі ліквідовано.