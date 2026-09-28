Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по ринку в Ізюмі на Харківщині

Також пошкоджені житлові будинки.

Росіяни вдарили по ринку в Ізюмі на Харківщині
Наслідки обстрілу росіянами Ізюма на Харківщині

Унаслідок ударів по Ізюмському району на Харківщині виникли пожежі, є постраждалі, повідомили у МВС.

Через влучання РСЗВ у центральний ринок міста Ізюм виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний житловий будинок.

Унаслідок удару БпЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку. 

Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди.

Пожежі ліквідовано.

  • У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова. На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Наразі відомо про 35 постраждалих, із них щонайменше 10 – діти.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies