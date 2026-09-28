Унаслідок ударів по Ізюмському району на Харківщині виникли пожежі, є постраждалі, повідомили у МВС.
Через влучання РСЗВ у центральний ринок міста Ізюм виникла пожежа у 20 торговельних павільйонах. Також пошкоджені інші торговельні об’єкти та багатоквартирний житловий будинок.
Унаслідок удару БпЛА по селищу Андріївка виникла пожежа у приватному будинку.
Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Також пошкоджені сусідні житлові будинки та господарські споруди.
Пожежі ліквідовано.
- У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по Київському та Салтівському районах Харкова. На світанку дрон атакував Шевченківський район. У Салтівському ворог влучив у багатоповерхівку. Наразі відомо про 35 постраждалих, із них щонайменше 10 – діти.