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На Донеччині рятувальники потрапили під повторну російську атаку

Пошкоджено пожежний автомобіль.

На Донеччині рятувальники потрапили під повторну російську атаку

У Донецькій області рятувальники потрапили під повторну російську атаку, пошкоджений пожежний автомобіль.

Про це повідомили у ДСНС.

У Слов’янську внаслідок влучання FPV-дрона загорівся приватний будинок. Під час гасіння пожежі ворог завдав повторного удару по вогнеборцях, внаслідок чого пошкоджений пожежний автомобіль. 

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“На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники локалізували пожежу, але через загрозу повторних ударів роботи довелося припинити”, – зазначили у держслужбі.

Ще один російський удар спричинив пожежу у квартирі 14-поверхового будинку. Вогнеборці ліквідували займання.

У Краматорську окупанти атакували житлову 9-поверхівку, загорілися балкони та квартири. Пожежу ліквідували на загальній площі 500 кв. м.

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