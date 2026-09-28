Третій армійський корпус заявив про звільнення трьох населених пунктів на Донеччині

Для прориву оборони противника оборонці застосували власний винахід — радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Третій армійський корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою на Донеччині.

Як розповіли у телеграм-каналі корпусу, втрати противника склали 2000 живою силою, понад 250 росіян захоплені в полон.

«Так закінчився третій сезон «Вівальді», переломний для всієї операції», – йдеться у повідомленні. Там додали, що повернули ще 51 км² української землі, а від початку наступальних дій – 176 км².

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Головною ціллю третього сезону «Вівальді» стало Нове – ключовий хаб противника на плацдармі. За словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі.

«Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове — Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового», – розповів Білецький.

Для прориву оборони противника Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом із офіцерами, пілотами, артилеристами.

«Ключову роль у третьому сезоні «Вівальді» зіграли бійці Третьої штурмової бригади, які продемонстрували високий бойовий дух і професіоналізм. 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса відновив повний контроль над Рідкодубом та швидко встановив оборону на нових рубежах. Активну участь у штурмових діях взяв 10-й мобільний прикордонний загін «ДОЗОР», – повідомили у «Трійці».

15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді».