Більшість угруповання окупантів зараз становлять контрактники і ті, хто був мобілізований за призовом. Прихована мобілізація уже триває, а тепер, після виборів до Держдуми, масштаби набору живої сили ворога зростуть.
Почнеться примусове «пакування» непідготовленої живої сили. На суттєве збільшення кількості окупантів на фронті очікують уже з жовтня, повідомив в інтерв'ю The Telegraph командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.
«Близько 300 000 одиниць живої сили до кінця року. Жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації, спорядження і направлення без підготовки на фронт. А це значить, що буде більше вбитих, буде більше роботи», – сказав він.
Збільшення кількості окупантів – це випробування, але підготовка Сил оборони триває, вони зустрінуть ворога належним чином.
Мадяр зазначив, що збільшення кількості живої сили противника почалося уже в вересні. За першу половину вересня порівняно з серпнем чисельність знищених росіян зросла на 25 %.
«Тобто прихована мобілізація відбувається вже зараз», – пояснив він.
- За період повномасштабної війни Росія лише раз оголошувала відкриту мобілізацію – восени 2022 року. Тоді вона збиралася набрати 300 000 резервістів. Фактично мобілізація скасована так і не була, ворог продовжував поповнювати армію увесь час.
- Цього літа розвідка України попередила, що після виборів до Держдуми Росія оголосить нову мобілізацію. Президент казав, що залежно від ситуації на полі бою ворог нарощуватиме сили або для захоплення Донецької області, або для нового наступу на північ України.