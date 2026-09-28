Це свідчить про те, що приховану мобілізацію ворог уже розпочав.

Більшість угруповання окупантів зараз становлять контрактники і ті, хто був мобілізований за призовом. Прихована мобілізація уже триває, а тепер, після виборів до Держдуми, масштаби набору живої сили ворога зростуть.

Почнеться примусове «пакування» непідготовленої живої сили. На суттєве збільшення кількості окупантів на фронті очікують уже з жовтня, повідомив в інтерв'ю The Telegraph командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді.

«Близько 300 000 одиниць живої сили до кінця року. Жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації, спорядження і направлення без підготовки на фронт. А це значить, що буде більше вбитих, буде більше роботи», – сказав він.

Збільшення кількості окупантів – це випробування, але підготовка Сил оборони триває, вони зустрінуть ворога належним чином.

Мадяр зазначив, що збільшення кількості живої сили противника почалося уже в вересні. За першу половину вересня порівняно з серпнем чисельність знищених росіян зросла на 25 %.

«Тобто прихована мобілізація відбувається вже зараз», – пояснив він.