Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна

Мадяр: у вересні кількість знищених окупантів зросла на 25 % порівняно з серпнем

Це свідчить про те, що приховану мобілізацію ворог уже розпочав. 

Мадяр: у вересні кількість знищених окупантів зросла на 25 % порівняно з серпнем
Роберт "Мадяр" Бровді
Фото: Wikipedia

Більшість угруповання окупантів зараз становлять контрактники і ті, хто був мобілізований за призовом. Прихована мобілізація уже триває, а тепер, після виборів до Держдуми, масштаби набору живої сили ворога зростуть.

Почнеться примусове «пакування» непідготовленої живої сили. На суттєве збільшення кількості окупантів на фронті очікують уже з жовтня, повідомив в інтерв'ю The Telegraph командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді. 

«Близько 300 000 одиниць живої сили до кінця року. Жовтень, листопад, грудень. Це ті сили, котрі підйомні для Путіна до мобілізації, спорядження і направлення без підготовки на фронт. А це значить, що буде більше вбитих, буде більше роботи», – сказав він.

Збільшення кількості окупантів – це випробування, але підготовка Сил оборони триває, вони зустрінуть ворога належним чином. 

Мадяр зазначив, що збільшення кількості живої сили противника почалося уже в вересні. За першу половину вересня порівняно з серпнем чисельність знищених росіян зросла на 25 %. 

«Тобто прихована мобілізація відбувається вже зараз», – пояснив він. 

  • За період повномасштабної війни Росія лише раз оголошувала відкриту мобілізацію – восени 2022 року. Тоді вона збиралася набрати 300 000 резервістів. Фактично мобілізація скасована так і не була, ворог продовжував поповнювати армію увесь час.
  • Цього літа розвідка України попередила, що після виборів до Держдуми Росія оголосить нову мобілізацію. Президент казав, що залежно від ситуації на полі бою ворог нарощуватиме сили або для захоплення Донецької області, або для нового наступу на північ України. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies