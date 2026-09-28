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Росіяни не припиняють терор Київщини дронами. Загинули троє мешканців області, ще восьмеро постраждали. Як написав начальник ОВА Тимур Ткаченко, за останню добу під ударом були виключно цивільні об’єкти.

Загалом пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області.

У Броварському районі понівечені 2 складські та 2 адміністративні приміщення.

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В Бучанському районі — приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

У Фастівському районі пошкоджені виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.

В Бориспільському районі — один транспортний засіб.

А в Білоцерківському районі понівечене сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Служби продовжують працювати на місцях, фіксувати пошкодження та ліквідовувати наслідки атаки.