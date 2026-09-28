Сили оборони за добу ліквідували майже 2100 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2090 солдатів, танк 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних роботизованих комплексів, 490 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 531 060 осіб.

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