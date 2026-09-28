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Сили оборони за добу ліквідували майже 2100 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 531 060 осіб. 

Сили оборони за добу ліквідували майже 2100 окупантів
українські військові
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 2090 солдатів, танк 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 наземних роботизованих комплексів, 490 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн і 7 штук спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 531 060 (+2 090) осіб 
  • танків – 12 385 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 450 (+8) од.
  • артилерійських систем – 50 477 (+49) од.
  • РСЗВ  – 2 165 (+2) од.
  • засоби ППО  – 1 679 (+2) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів  – 2 774 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 537 228 (+1 382) од.
  • крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 154 735 (+490) од.
  • спеціальна техніка – 4 763 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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