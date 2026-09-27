Корецький гарантував стабільні виплати українським військовим

Українські військові отримуватимуть виплати стабільно і в повному обсязі до кінця року.
Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН, передає «Інтерфакс-Україна».
Глава уряду гарантував повне виконання державних зобов'язань перед захисниками.
- Раніше президент Зеленський повідомив про перемовини з ЄС щодо дострокового отримання частини коштів із другого траншу фінансової допомоги, аби спрямувати кошти і на грошове забезпечення військових і закупівлю безпілотників.
- Крім того, прем'єр Корецький розповідав про дефіцит у розмірі $27 мільярдів, що входить до загальної суми у $155 млрд, яку Україна озвучила на початку року як потребу для ведення війни.