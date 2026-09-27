Корецький гарантував стабільні виплати українським військовим

Прем’єр запевнив, що фінансування буде в повному обсязі.

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Українські військові отримуватимуть виплати стабільно і в повному обсязі до кінця року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН, передає «Інтерфакс-Україна».

Глава уряду гарантував повне виконання державних зобов'язань перед захисниками.