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Корецький гарантував стабільні виплати українським військовим

Прем’єр запевнив, що фінансування буде в повному обсязі.

Корецький гарантував стабільні виплати українським військовим
глава уряду Сергій Корецький
Фото: Facebook/Олексій Чернишов

Українські військові отримуватимуть виплати стабільно і в повному обсязі до кінця року. 

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю ТСН, передає «Інтерфакс-Україна».

Глава уряду гарантував повне виконання державних зобов'язань перед захисниками.

  • Раніше президент Зеленський повідомив про перемовини з ЄС щодо дострокового отримання частини коштів із другого траншу фінансової допомоги, аби спрямувати кошти і на грошове забезпечення військових і закупівлю безпілотників.
  • Крім того, прем'єр Корецький розповідав про дефіцит у розмірі $27 мільярдів, що входить до загальної суми у $155 млрд, яку Україна озвучила на початку року як потребу для ведення війни.
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