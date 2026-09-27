Заява російського міністерства оборони про нібито захоплення населеного пункту Мар'їне в Сумській області не відповідає дійсності та є черговим фейком.
Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 47-а окрема механізована бригада «Маґура».
«Село перебуває під повним контролем Сил оборони України. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади непохитно тримають позиції та успішно виконують усі бойові завдання», - наголосили військові.
- Раніше окупанти поширили інший фейк про окупацію Святогірська на Донеччині. Тоді бригадний генерал Андрій Білецький спростував інформацію, записавши відеозвернення з центру міста.