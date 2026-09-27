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​Бригада «Маґура»: Мар'їне на Сумщині перебуває під контролем Сил оборони України

Росіяни натомість поширюють фейк про нібито окупацію цього українського населеного пункту.

​Бригада «Маґура»: Мар'їне на Сумщині перебуває під контролем Сил оборони України
Сумщина
Фото: З відкритих джерел

Заява російського міністерства оборони про нібито захоплення населеного пункту Мар'їне в Сумській області не відповідає дійсності та є черговим фейком. 

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 47-а окрема механізована бригада «Маґура».

«Село перебуває під повним контролем Сил оборони України. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади непохитно тримають позиції та успішно виконують усі бойові завдання», - наголосили військові.

  • Раніше окупанти поширили інший фейк про окупацію Святогірська на Донеччині. Тоді бригадний генерал Андрій Білецький спростував інформацію, записавши відеозвернення з центру міста.
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