Росіяни натомість поширюють фейк про нібито окупацію цього українського населеного пункту.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Заява російського міністерства оборони про нібито захоплення населеного пункту Мар'їне в Сумській області не відповідає дійсності та є черговим фейком.

Про це повідомила на своїй фейсбук-сторінці 47-а окрема механізована бригада «Маґура».

«Село перебуває під повним контролем Сил оборони України. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади непохитно тримають позиції та успішно виконують усі бойові завдання», - наголосили військові.