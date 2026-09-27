Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов: Північна Корея вчиться на війні в Україні та готується до бойових дій у своєму регіоні

КНДР вдосконалює озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні. Більшість нових типів зброї має російське походження.

Буданов: Північна Корея вчиться на війні в Україні та готується до бойових дій у своєму регіоні
Кім Чен Ин спостерігає за випробуванням ракет
Фото: EPA/UPG

Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для вдосконалення власного озброєння та нарощує військовий потенціал. 

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce.

За його словами, КНДР не лише постачає Росії зброю та матеріали й направляє своїх військових для участі у війні проти України, а й використовує отриманий досвід для розвитку власних збройних сил.

Реклама

"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час", – заявив Буданов.

Він зазначив, що КНДР вдосконалює озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні та приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких має російське походження.

"У Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання. І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні", – каже Буданов.

Керівник ОПУ також заявив, що швидка мілітаризація КНДР може свідчити про підготовку країни до можливих бойових дій у регіоні.

"Коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед, щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", – зазначив він.

Буданов також згадав нещодавній інцидент на лінії розмежування між Південною та Північною Кореями.

"Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", – додв він.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies