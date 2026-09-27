Буданов: Північна Корея вчиться на війні в Україні та готується до бойових дій у своєму регіоні

Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для вдосконалення власного озброєння та нарощує військовий потенціал.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce.

За його словами, КНДР не лише постачає Росії зброю та матеріали й направляє своїх військових для участі у війні проти України, а й використовує отриманий досвід для розвитку власних збройних сил.

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"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв’язок, поки є час", – заявив Буданов.

Він зазначив, що КНДР вдосконалює озброєння на основі досвіду бойових дій в Україні та приймає на озброєння нові типи зброї, частина з яких має російське походження.

"У Північній Кореї вже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання. І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні", – каже Буданов.

Керівник ОПУ також заявив, що швидка мілітаризація КНДР може свідчити про підготовку країни до можливих бойових дій у регіоні.

"Коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед, щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", – зазначив він.

Буданов також згадав нещодавній інцидент на лінії розмежування між Південною та Північною Кореями.

"Ситуація загострюється з кожним днем. І це лише питання часу, коли може статися подія-тригер, яка призведе до неконтрольованих наслідків", – додв він.