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На Донеччині через російські авіаудари загинула жінка, пошкоджені житлові будинки

Пошкоджені ще 16 приватних будинків.

На Донеччині через російські авіаудари загинула жінка, пошкоджені житлові будинки
наслідки обстрілів РІ
Фото: ДСНС України

У Донецькій області через російські авіаудари загинула жінка, пошкоджені 16 приватних будинків. Окупанти вдарили по Краматорську, Слов'янську та Шабельківці.

Про це повідомляє ДСНС України.

У селищі Шабельківка Краматорського району російські війська завдали чотирьох авіаударів по приватному сектору. Загинула жінка 1941 року народження. Її тіло рятувальники вилучили з-під завалів зруйнованого будинку.

Також пошкоджені ще 16 приватних будинків.

У Краматорську внаслідок обстрілів загорілися квартири у дев'яти- та 14-поверховому житлових будинках, а також адмінбудівля.

У Слов'янську російські війська обстріляли приватний сектор. Один із житлових будинків зруйнований, виникла пожежа. Рятувальники локалізували займання, однак через загрозу повторного обстрілу роботи довелося призупинити.

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