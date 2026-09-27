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Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще п’ятеро поранені

Двоє загиблих цивільних були у Краматорську.

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще п’ятеро поранені

Російські війська 26 вересня вбили трьох жителів Донецької області, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, двоє загиблих були у Краматорську, ще одна людина – у Шабельківці.

"За 26 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Шабельківці. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення", – повідомив Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальну кількість жертв російських атак на Донеччині в ОВА наводять без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.

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