Російські війська 26 вересня вбили трьох жителів Донецької області, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, двоє загиблих були у Краматорську, ще одна людина – у Шабельківці.

"За 26 вересня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Краматорську та 1 у Шабельківці. Ще 5 людей в області за добу отримали поранення", – повідомив Філашкін.

Фото: Вадим Філашкін

Загальну кількість жертв російських атак на Донеччині в ОВА наводять без урахування загиблих і поранених у Маріуполі та Волновасі.