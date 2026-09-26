У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: за добу на фронті відбулося 175 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Також велика кількість атак була на Костянтинівському напрямку.

Генштаб: за добу на фронті відбулося 175 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 26 вересня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Російські війська завдали 57 авіаударів, скинувши 186 керованих авіабомб, застосували 6681 дрон-камікадзе та здійснили 2013 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Найбільше атак російські війська провели на Покровському та Костянтинівському напрямках. На Покровському напрямку зафіксували 26 атак – противник намагався просунутися у бік Дорожнього, Ганнівки, Нового Донбасу, Білицького, Добропілля, Світлого, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Новопавлівки. Два бої ще тривають.

Реклама

На Костянтинівському напрямку українські військові відбивали 22 штурми в районі Костянтинівки та у бік Іллінівки, Торецького, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру. Одна атака росіян продовжується.

На Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб росіян просунутися біля Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони тричі зупиняли противника в районах Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки, ще один штурм триває. На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували у бік Радьківки та Куп’янська-Вузлового, одна атака продовжується.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі намагався атакувати позиції українських військ у бік Тернової та Козачої Лопані. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксували одну штурмову дію, два КАБи та 30 обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак поблизу Косівцевого, Воздвижівки, Рівного та Гіркого. На Олександрівському напрямку росіяни атакували у бік Воскресенки та Березового.

На Оріхівському, Придніпровському та Краматорському напрямках штурмових дій не було.

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, українські військові лвіквідували 44 російських військових, ще 17 поранили. Також знищено танк, три автомобілі, гармату, шість спеціальних засобів, 45 укриттів і пункт управління БпЛА. Окрім цього, українські військові знищили або подавили 332 безпілотники різних типів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies