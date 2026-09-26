Також велика кількість атак була на Костянтинівському напрямку.

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Від початку доби 26 вересня на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Російські війська завдали 57 авіаударів, скинувши 186 керованих авіабомб, застосували 6681 дрон-камікадзе та здійснили 2013 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Найбільше атак російські війська провели на Покровському та Костянтинівському напрямках. На Покровському напрямку зафіксували 26 атак – противник намагався просунутися у бік Дорожнього, Ганнівки, Нового Донбасу, Білицького, Добропілля, Світлого, Гулівого, Сергіївки, Молодецького, Новомиколаївки та Новопавлівки. Два бої ще тривають.

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На Костянтинівському напрямку українські військові відбивали 22 штурми в районі Костянтинівки та у бік Іллінівки, Торецького, Русиного Яру, Приюту, Шахового, Вільного, Степів та Кучерового Яру. Одна атака росіян продовжується.

На Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб росіян просунутися біля Новоселівки, Дробишевого, Лимана та Діброви. Дві атаки ще тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони тричі зупиняли противника в районах Кривої Луки, Рай-Олександрівки та Миколаївки, ще один штурм триває. На Куп’янському напрямку росіяни двічі атакували у бік Радьківки та Куп’янська-Вузлового, одна атака продовжується.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі намагався атакувати позиції українських військ у бік Тернової та Козачої Лопані. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксували одну штурмову дію, два КАБи та 30 обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак поблизу Косівцевого, Воздвижівки, Рівного та Гіркого. На Олександрівському напрямку росіяни атакували у бік Воскресенки та Березового.

На Оріхівському, Придніпровському та Краматорському напрямках штурмових дій не було.

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, українські військові лвіквідували 44 російських військових, ще 17 поранили. Також знищено танк, три автомобілі, гармату, шість спеціальних засобів, 45 укриттів і пункт управління БпЛА. Окрім цього, українські військові знищили або подавили 332 безпілотники різних типів.