Росіяни вдарили КАБами по Сумах: є загиблі та поранені

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська знову атакували Суми керованими авіабомбами. Під ударом опинилися житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров та очільник МВА Сергій Кривошеєнко.

Спершу було відомо про двох загиблих та щонайменше трьох поранених цивільних через авіаудар по Сумах.

Відомо, що окупанти скинули три КАБи по центральній частині Сум.

Попередньо загинуло 2 чоловіків. Станом на 13:25 кількість постраждалих зросла до 6 людей, серед них –11-місячна дитина. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Влучання сталося на 2 локаціях: уражено адмін будівлю, житлові багатоповерхівки, у парковій зоні – недіюче кафе.