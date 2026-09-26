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Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля попри заяви РФ, – "Азов"

Російські штурмові групи намагаються проникати до міжпозиційного простору, однак їх знищують.

Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля попри заяви РФ, – "Азов"
карта Добропільського напрямку
Фото: Deep State

Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля на Донеччині, попри заяви російського міноборони. Про це повідомив 1-й корпус НГУ "Азов".

"Планами військово-політичного керівництва рф на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів. Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору", – ідеться у заяві військових.

Військові закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та не поширювати російську дезінформацію.

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