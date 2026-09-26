Сили оборони України продовжують контролювати Добропілля на Донеччині, попри заяви російського міноборони. Про це повідомив 1-й корпус НГУ "Азов".
"Планами військово-політичного керівництва рф на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів. Місто Добропілля залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору", – ідеться у заяві військових.
Військові закликали довіряти офіційним повідомленням Сил оборони України та не поширювати російську дезінформацію.
- Про спецоперацію Сил оборони із зачистки перемістя Добропілля від російських військових, читайте у матеріалі LB.ua.