ЦПД: Росія поширює заклики до протестів в Україні для дестабілізації ситуації

У соцмережах активно поширюють заклики виходити на Майдан і вимагати від української влади "негайного укладання миру".

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Росія активізувала інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у соціальних мережах активно поширюють заклики виходити на Майдан і вимагати від української влади "негайного укладання миру", скасування мобілізації та проведення виборів.

У якості нібито лідерів таких протестів пропагандисти намагаються представляти українських військовослужбовців.

У Центрі зазначили, що за отриманими даними розвідки, Росія таким чином намагається втягнути українських військових у протестні акції. Метою кампанії, за оцінкою ЦПД, є внутрішня дестабілізація та підрив обороноздатності України.

Українців закликають не піддаватися на інформаційні маніпуляції та перевіряти подібні повідомлення через офіційні й інші верифіковані джерела.