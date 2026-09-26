ЦПД: Росія поширює заклики до протестів в Україні для дестабілізації ситуації

Росія активізувала інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізувати ситуацію всередині країни.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, у соціальних мережах активно поширюють заклики виходити на Майдан і вимагати від української влади "негайного укладання миру", скасування мобілізації та проведення виборів.
У якості нібито лідерів таких протестів пропагандисти намагаються представляти українських військовослужбовців.
У Центрі зазначили, що за отриманими даними розвідки, Росія таким чином намагається втягнути українських військових у протестні акції. Метою кампанії, за оцінкою ЦПД, є внутрішня дестабілізація та підрив обороноздатності України.
Українців закликають не піддаватися на інформаційні маніпуляції та перевіряти подібні повідомлення через офіційні й інші верифіковані джерела.