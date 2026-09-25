ЦПД: російська пропаганда поширює фейкове відео зі Стефанчуком про нібито "дресирування українців"

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Російська пропаганда поширює відео, на якому Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нібито закликає "дресирувати українців палицею". Насправді ролик є фейком, створеним за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що про штучне походження відео свідчать неприродна міміка та рухи обличчя, невідповідність артикуляції, синтетичний голос і характерні для згенерованого контенту візуальні артефакти.

"Відео є черговою спробою дискредитувати українську владу та штучно створити "доказ" для типової пропагандистської тези кремля про начебто "недемократичну Україну", – зазначили у ЦПД.