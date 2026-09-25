Цей підхід застосовують для порушення логістики та ураження військових об'єктів противника у його тилу

Під час операції «Вівальді» Третій армійський корпус десантував НРК-камікадзе із важких дронів-бомберів «Грифон» більш ніж на 10 кілометрів углиб ворожого тилу. Відео про операцію опублікували на YouTube каналі Третього армійського корпусу.

Тактику розробив підрозділ ударних НРК NC13 і втілив за підтримки підрозділів безпілотних систем Третього армійського корпусу. За словами командира NC13 із позивним «Макар», така тактика стала системною і її застосовують вже протягом чотирьох-п'яти місяців.

Суть тактики полягає в доставці наземного комплексу безпілотником до визначеного району, після чого робот може самостійно продовжити виконання завдання на землі. У підрозділі цей підхід розглядають, зокрема, як інструмент для дій у тилу противника, порушення його логістики та ураження військових об'єктів.

Реклама

Під час першої операції з використанням такої тактики два НРК доставили приблизно за 15 км від лінії бойового зіткнення, однак противник їх виявив і знищив.

Того ж дня військові відправили ще два комплекси, врахувавши досвід першої спроби.

«Нас десантують удруге. Ми рухаємося до визначеної цілі й заїжджаємо в лісосмугу. Нашим завданням тоді було знищити укриття противника. Там був своєрідний пункт збору, передова перевалочна база, куди прибували військові противника, перегруповувалися, відпочивали, а потім рухалися далі. Завдання було успішно виконано», — зазначив «Макар».

До розробки концепції в NC13 підійшли орієнтовно в листопаді 2025 року. Інженерам поставили завдання адаптувати наземний комплекс так, щоб його можна було транспортувати важким безпілотником і десантувати у визначеному районі.

У підрозділі кажуть, що така схема дає змогу діяти в районах, де противник очікує насамперед загрози з повітря.

«Усі звикли дивитися в небо, розуміючи, що FPV може залетіти на 15–20 кілометрів за лінію фронту. Але ніхто не дивиться собі під ноги, очікуючи, що там щось може причаїтися, а потім наздогнати тебе й завдати удару. Нас не глушить РЕБ, нас не виявляють перехоплювачі тощо. І ми можемо днями сидіти в засідці глибоко в тилу противника. Це як раніше десантників скидали з літаків. А тепер є НРК, який десантують із важких бомбардувальників», — розповідає «Макар».

За його оцінкою, успішність операцій із застосуванням цієї системи становить близько 80%, значною мірою завдяки хорошій координації між підрозділами.

Реклама

Дрони-бомбери, задіяні в операції, назвали на честь військовослужбовця Григорія Баха з позивним «Грифон», який служив у NC13 та зник безвісті під час боїв поблизу Андріївки у 2023 році.

У NC13 також розраховують надалі розширювати використання наземних роботизованих комплексів. «Макар» наголосив, що розвиток таких систем має зменшувати потребу залучати людей до найнебезпечніших завдань на полі бою.

Крім цього, у рамках наступальної операції «Вівальді» Третій армійський корпус першим серед військових підрозділів застосував наземні роботизовані комплекси для розмінування та підтримки штурмових дій. Як розповіли у армійському корпусі, головною метою впровадження цих технологій є заміна піхоти роботами на найбільш небезпечних ділянках, щоб максимально зберегти життя українських військових.

Нагадаємо, 15 вересня командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький оголосив, що підрозділ на Донеччині проводить наступальну операцію під назвою «Вівальді». В межах першого сезону операції Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових. Під час другого етапу наступу бійці Третього армійського корпусу звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове, а також встановили повний контроль над Дробишевим. Загалом на цьому етапі повернули під український контроль вже 125 км² української території.