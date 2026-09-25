Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець: З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 740 українських дітей

Ще 2363 дитини вважаються зниклими безвісти.

Лубінець: З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 740 українських дітей
Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

З початку повномашстабного вторгнення росіяни вбили 744 дитини в Україні, ще 2363 дитини зниклі безвісти. Ще понад 2900 діте зазнали поранень.

Про це під час інтерактивного діалогу з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні в рамках 63-ї регулярної сесії РПЛ ООН наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"744 дитини вбито внаслідок повномасштабного вторгнення, ще 2363 дитини вважаються зниклими безвісти. На ТОТ українських дітей готують воювати проти України. Ще 2904 дитини зазнали поранень різного ступеня важкості, задокументовано 23 випадки сексуального насильства над дітьми, пов'язані з війною. Це не просто цифри. За ними стоїть доля кожної дитини!", – наголошує омбудсман.

Реклама

За його словами, досі на ТОТ України може перебувати близько 1,6 мільйона українських дітей

Дітей на окупованих територіях піддають русифікації та пропаганді, видають їм російські документи, влаштовують у російські сім’ї та позбавляють української ідентичності. Також дітей незаконно переміщують із тимчасово окупованих територій.

"Замість благополуччя, права на мирне життя і добробут, РФ примусово займається мілітаризацією дитинства. Ще неповнолітніми їх змушують проходити військову підготовку, тисячі молодих українців призивають до російської армії. Мета російського керівництва одна – продовжувати війну проти України чужими руками. Готувати нове покоління солдат", – додає Лубінець. 

Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, сприяти встановленню місця перебування кожної дитини та забезпечити її безпечне повернення в Україну.

Також омбудсман закликав вимагати від Росії повного переліку незаконно депортованих і переміщених українських дітей та забезпечити міжнародним моніторинговим місіям доступ до тимчасово окупованих територій України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies