Лубінець: З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила понад 740 українських дітей

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З початку повномашстабного вторгнення росіяни вбили 744 дитини в Україні, ще 2363 дитини зниклі безвісти. Ще понад 2900 діте зазнали поранень.

Про це під час інтерактивного діалогу з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні в рамках 63-ї регулярної сесії РПЛ ООН наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"744 дитини вбито внаслідок повномасштабного вторгнення, ще 2363 дитини вважаються зниклими безвісти. На ТОТ українських дітей готують воювати проти України. Ще 2904 дитини зазнали поранень різного ступеня важкості, задокументовано 23 випадки сексуального насильства над дітьми, пов'язані з війною. Це не просто цифри. За ними стоїть доля кожної дитини!", – наголошує омбудсман.

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За його словами, досі на ТОТ України може перебувати близько 1,6 мільйона українських дітей.

Дітей на окупованих територіях піддають русифікації та пропаганді, видають їм російські документи, влаштовують у російські сім’ї та позбавляють української ідентичності. Також дітей незаконно переміщують із тимчасово окупованих територій.

"Замість благополуччя, права на мирне життя і добробут, РФ примусово займається мілітаризацією дитинства. Ще неповнолітніми їх змушують проходити військову підготовку, тисячі молодих українців призивають до російської армії. Мета російського керівництва одна – продовжувати війну проти України чужими руками. Готувати нове покоління солдат", – додає Лубінець.

Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, сприяти встановленню місця перебування кожної дитини та забезпечити її безпечне повернення в Україну.

Також омбудсман закликав вимагати від Росії повного переліку незаконно депортованих і переміщених українських дітей та забезпечити міжнародним моніторинговим місіям доступ до тимчасово окупованих територій України.