Франція передала Україні ракети MICA та 30-мм боєприпаси для винищувачів Mirage 2000

Франція передала Україні нові ракети «повітря-повітря» MICA та 30-мм боєприпаси для винищувачів Mirage 2000. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства Збройних сил і у справах ветеранів Франції за результатами зустрічі очільниці французького відомства Катрін Вотрен із міністром оборони України Євгенієм Хмарою.

Водночас у релізі не йдеться ні про кількість переданих боєприпасів, ні про дату їх передачі.

MICA (Missile d’Interception, de Combat et d’Autodéfense) — французька багатоцільова ракета класу «повітря — повітря» виробництва MBDA, якою оснащують винищувачі Mirage 2000-5 та Rafale. Вона існує у двох основних варіантах: MICA IR з інфрачервоною головкою самонаведення та MICA EM з радіолокаційною. Ракета призначена як для повітряного бою за межами прямої видимості, так і для ураження цілей на коротших дистанціях. Вона важить приблизно 112 кг, має швидкість до 4,9 Маха і може уражати цілі на відстані до 60-80 км.

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Винищувачі Mirage 2000 також мають дві 30-мм авіаційні гармати DEFA 554 із боєкомплектом по 125 снарядів на кожну. У гарматах використовують боєприпаси 30×113 мм, а темп стрільби залежно від режиму становить приблизно 1 200-1 800 пострілів за хвилину.

Як зазначає видання «Мілітарний», бортові гармати та ракети ближнього радіуса дії є раціональним рішенням для боротьби із російськими крилатими ракетами і ударними безпілотниками «Герань», адже дозволяють зберегти дорогі далекобійні ракети для більш складних цілей.

Також Франція та Україна ведуть переговори щодо потенційного придбання Києвом французьких винищувачів Rafale. У французькому Міноборони зазначили, що для його реалізації також планують залучити європейське фінансування в межах Позики на підтримку України у 2026-2027 роках.

Перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Для їх ефективного застосування українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Mirage 2000 мають потужні радари і озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це дозволяє ефективно виявляти і знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони «Shahed», «Герань» і «Гербера». Також вони можуть знешкоджувати ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня.