Через російську атаку пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі

В Києві внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Попередньо, внаслідок удару постраждали шестеро людей.
Про це повідомила ВРП повідомила у Facebook.
Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.
У Вищій раді правосуддя зазначили, що через пошкодження будівлі робота органу тимчасово неможлива.
- Росія продовжує тероризувати Київ. Через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Руйнування є в будинках і нежитлових приміщеннях. Загинув 14-річний хлопець. Станом на 11:00 поранено 14 людей, серед них – дитина.