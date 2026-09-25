Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську атаку пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі

Попередня кількість потерпілих – шестеро.

Через російську атаку пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo.ua

В Києві внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Попередньо, внаслідок удару постраждали шестеро людей.

Про це повідомила ВРП повідомила у Facebook.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що через пошкодження будівлі робота органу тимчасово неможлива.

  • Росія продовжує тероризувати Київ. Через російську атаку є пошкодження у чотирьох районах. Руйнування є в будинках і нежитлових приміщеннях. Загинув 14-річний хлопець. Станом на 11:00 поранено 14 людей, серед них – дитина.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies