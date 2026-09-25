Через російську атаку пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: є постраждалі

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В Києві внаслідок чергової атаки пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя. Попередньо, внаслідок удару постраждали шестеро людей.

Про це повідомила ВРП повідомила у Facebook.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють масштаби пошкоджень.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що через пошкодження будівлі робота органу тимчасово неможлива.