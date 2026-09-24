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У Києві знешкодили частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала

Боєприпас вагою 227 кг впав на відкритій місцевості у Дарницькому районі.

У Києві знешкодили частину російської балістичної ракети, яка не здетонувала
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети, яку ворог вночі запустив по столиці.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Фрагмент ракети з бойовим зарядом вагою 227 кг впав на відкритій місцевості у Дарницькому районі.

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Фахівці перевели його в безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні за межами столиці.

Зазначається, що цієї ночі, під час комбінованої ракетно-дронової атаки Росії, правоохоронці також працювали на інших місцях падіння та влучань у різних районах міста. Зокрема, фахівці вибухотехнічної служби обстежували територію на наявність нездетонованих засобів ураження, а також виявляли та ідентифікували фрагменти ракет і безпілотників для їх подальшого дослідження.

"Разом із забезпеченням безпеки людей така робота допомагає слідчим та оперативникам документувати наслідки російських атак і збирати доказову базу воєнних злочинів, вчинених ворогом проти мирного населення України", - йдеться в повідомленні.

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