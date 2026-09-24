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Підозру повідомили російському судді за незаконні вироки українським військовополоненим

У червні 2025 року суддя РФ визнав винуватими та ухвалив незаконний вирок щодо наших громадян за участь у міжнародному збройному конфлікті.

Підозру повідомили російському судді за незаконні вироки українським військовополоненим

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру російському судді, який виніс незаконні вироки щодо 6 українських військовополонених.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Підозрюваний виніс щодо бійців ЗСУ незаконний вирок, відповідно до якого трьом із них присудили 16 років, а іншим трьом 16,6 року у в’язниці.

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У ході слідства поліцейські встановили, що українські військові 25-го окремого штурмового батальйону “Рись” Сухопутних військ Збройних сил України брали участь у військовій операції. У жовтні 2024 року перебуваючи на позиціях шестеро бійців потрапили у полон до ворога. 

У червні 2025 року суддя РФ визнав винуватими та ухвалив незаконний вирок щодо наших громадян за участь у міжнародному збройному конфлікті. Він призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі: трьом з них 16 років, іншим трьом 16 років 6 місяців.

За результатами зібраних доказів слідчі повідомили 43-річному судді 2-го Західного окружного військового суду російської федерації про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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