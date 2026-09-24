Росія обстріляла Житомирщину: пошкоджені адмінбудівлі, медзаклад та житлові будинки

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок російського обстрілу постраждала людина. Ворожі атаки на область продовжилися і вранці 24 вересня.

Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Пожежі, які виникли після атак, рятувальники оперативно ліквідували. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.