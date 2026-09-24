Росія обстріляла Житомирщину: пошкоджені адмінбудівлі, медзаклад та житлові будинки

У Коростенському районі Житомирської області внаслідок російського обстрілу постраждала людина. Ворожі атаки на область продовжилися і вранці 24 вересня.
Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
Через обстріли пошкоджено адміністративні будівлі та лінію електропередач. Також зазнали пошкоджень вікна медичного й дитячого закладів, житлових будинків та покрівля господарської будівлі.
Пожежі, які виникли після атак, рятувальники оперативно ліквідували. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
- Напередодні росіяни били по підприємству в Житомирській області, травми отримали 2 людей. На об'єкті рятувальники ліквідували пожежу, а також розібрали пошкоджені металеві конструкції.