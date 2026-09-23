Росіяни атакували підприємство на Житомирщині: постраждали дві людини

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривали вечір та ніч.

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Унаслідок російського обстрілу підприємства у Житомирській області постраждали двоє людей.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків атаки.

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На об'єкті ліквідували пожежу, а також розібрано пошкоджені металеві конструкції. Роботи тривали вечір та ніч.

Разом із надзвичайниками працювали екстрені служби та волонтери Червоного Хреста.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС ДСНС

Раніше повідомлялося, що вчора ввечері росіяни повторно завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке раніше вже потерпало від ворожих обстрілів.