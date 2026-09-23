Росіяни атакували підприємство на Житомирщині: постраждали дві людини

Унаслідок російського обстрілу підприємства у Житомирській області постраждали двоє людей.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Наразі рятувальники вже завершили роботи з ліквідації наслідків атаки.
На об'єкті ліквідували пожежу, а також розібрано пошкоджені металеві конструкції. Роботи тривали вечір та ніч.
Разом із надзвичайниками працювали екстрені служби та волонтери Червоного Хреста.
Раніше повідомлялося, що вчора ввечері росіяни повторно завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке раніше вже потерпало від ворожих обстрілів.