Росія повторно атакувала підприємство з іноземними інвестиціями на Житомирщині

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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Житомирщині. На підприємстві зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Окупанти повторно завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке раніше вже потерпало від ворожих обстрілів.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", - повідомили в ОВА.