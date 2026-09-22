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Росія повторно атакувала підприємство з іноземними інвестиціями на Житомирщині

Минулося без постраждалих.

Росія повторно атакувала підприємство з іноземними інвестиціями на Житомирщині
Наслідки атаки в Житомирській громаді 22 вересня
Фото: Віталій Бунечко/Telegram

 Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі на Житомирщині. На підприємстві зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив Житомирської ОВА Віталій Бунечко

Окупанти повторно завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке раніше вже потерпало від ворожих обстрілів.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", - повідомили в ОВА.

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