Глава МЗС України назвав намір ЄС вивести з-під санкцій Усманова та Фрідмана «ганебним і невиправданим»

Сибіга пропонує всім країнам-членам ЄС запровадити національні санкції проти цих осіб.

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Рішення виключити російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку є ганебним і невиправданим.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, «Москва святкує, адже отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розкол серед європейців».

«Але все ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС вже зараз оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих двох осіб», - заявив український міністр.