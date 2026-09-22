Глава МЗС України назвав намір ЄС вивести з-під санкцій Усманова та Фрідмана «ганебним і невиправданим»

Рішення виключити російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку є ганебним і невиправданим.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
За його словами, «Москва святкує, адже отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розкол серед європейців».
«Але все ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС вже зараз оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих двох осіб», - заявив український міністр.
- Як відомо, країни ЄС досягли важкого компромісу щодо продовження санкцій проти РФ і виключили з чорного списку двох російських мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.
- Водночас члени блоку продовжили обмеження проти майже 3000 фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, одразу на три роки замість звичних шести місяців.
- Проти виключення олігархів протестувала Латвія, але в результаті вдалося домовитися, що вона утримається під час голосування санкційного рішення.