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Глава МЗС України назвав намір ЄС вивести з-під санкцій Усманова та Фрідмана «ганебним і невиправданим»

Сибіга пропонує всім країнам-членам ЄС запровадити національні санкції проти цих осіб.

Глава МЗС України назвав намір ЄС вивести з-під санкцій Усманова та Фрідмана «ганебним і невиправданим»
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Рішення виключити російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного списку є ганебним і невиправданим.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, «Москва святкує, адже отримала те, чого прагнула: відчуття безкарності, приниження ЄС та розкол серед європейців».

«Але все ще є спосіб зіпсувати святкування в Москві. Я закликаю всі держави-члени ЄС вже зараз оголосити про запровадження власних національних санкцій проти цих двох осіб», - заявив український міністр.

  • Як відомо, країни ЄС досягли важкого компромісу щодо продовження санкцій проти РФ і виключили з чорного списку двох російських мільярдерів — Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. 
  • Водночас члени блоку продовжили обмеження проти майже 3000 фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну проти України, одразу на три роки замість звичних шести місяців.
  • Проти виключення олігархів протестувала Латвія, але в результаті вдалося домовитися, що вона утримається під час голосування санкційного рішення.
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