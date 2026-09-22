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З Новорайська на Херсонщині евакуювали чотирьох поранених росіянами монахів та тіло ченця

У Червоному Маяку росіяни атакували FPV-дроном чоловічий монастир. 

З Новорайська на Херсонщині евакуювали чотирьох поранених росіянами монахів та тіло ченця
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

На Херсонщині поліцейські евакуювали з Новорайської громади чотирьох ченців, які постраждали внаслідок атаки російського дрона, а також тіло загиблого священнослужителя.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Нещодавно у Червоному Маяку росіяни атакували FPV-дроном чоловічий монастир, у результаті чого травми, несумісні із життям, отримав 72-річний священнослужитель. Ще четверо монахів віком від 31 до 53 років отримали вибухові травми та уламкові поранення тіла. 

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Постраждалим вдалося дістатися до Новорайська.

"Через постійні обстріли армії РФ доступ до медикаментів, фахової медичної допомоги та транспортного сполучення для жителів Новорайської громади ускладнений. Саме тому ченці звернулися по допомогу до поліції. Правоохоронці перенесли тіло загиблого до броньованого авто, допомогли сісти пораненим священнослужителям та доправили їх до одного із медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Наразі усі постраждалі перебувають під наглядом спеціалістів та отримують необхідне лікування.

"Ця цинічна атака на святиню та вбивство літнього священника – це черговий акт тероризму проти цивільних, що вкотре підтверджує абсолютну жорстокість ворога, для якого немає жодних моральних меж. Та попри безперервні обстріли й постійний ризик для життя правоохоронці Херсонщини чи не щодня виїжджають на евакуації до прифронтових населених пунктів області", - наголосили в Нацполіції. 

Новорайськ та Червоний Маяк розташовані у Новорайській сільській громаді Бериславського району. 

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