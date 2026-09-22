У Києві уламки російського дрона впали на паркувальний майданчик

У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на територію паркувального майданчика.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Без загоряння.
Перед цим у Києві оголосили повітряну тривогу і попередили про роботу ППО.
Також через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.
"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", - зазначили в КМДА.