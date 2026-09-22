У Києві уламки російського дрона впали на паркувальний майданчик

У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на територію паркувального майданчика.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Без загоряння.

Перед цим у Києві оголосили повітряну тривогу і попередили про роботу ППО.

Також через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", - зазначили в КМДА.