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У Києві уламки російського дрона впали на паркувальний майданчик

Без загоряння.

У Києві уламки російського дрона впали на паркувальний майданчик
Російський шахед в небі над Україною (архівне фото)
Фото: Скріншот відео / Повітряні Сили ЗС України / Telegram

У Дарницькому районі Києва уламки російського безпілотника впали на територію паркувального майданчика. 

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Без загоряння.

Перед цим у Києві оголосили повітряну тривогу і попередили про роботу ППО. 

Також через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи Укрзалізниці, рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено.

"Просимо бути обачними під час безпекових зупинок. Перебувайте на відстані 200 м від залізничної інфраструктури або в укриттях. Рух по кільцю відновимо після завершення повітряної загрози", - зазначили в КМДА.

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