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66 бригада показала, як звільняла Шандриголове

На оприлюднених кадрах – робота українських військових безпосередньо в населеному пункті.

66 бригада показала, як звільняла Шандриголове
Звільнення Шандриголового
Фото: Скриншот з відео

66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго показала відео операції зі звільнення Шандриголового від російських військ.

Про деталі 66 ОМБр розповіла у Telegram.

На оприлюднених кадрах – робота українських військових безпосередньо в населеному пункті. Бійці другого мехбату "Онуки Адольфівни" та третього мехбату "Fireflies" зайшли до Шандриголового й інфільтрувалися в бойові порядки противника. Українські військові відрізали російські групи в центральній частині села.

Після цього танкісти та розвідники провели зачистку населеного пункту від решток російських військ. Одночасно бійці першого мехбату та мотопіхотного батальйону "Сіверська Січ" діяли в лісовому масиві на північ від Шандриголового. Таким чином, вони укріпили оборону населених пунктів Середнє та Шандриголове.

  • 20 вересня стало відомо, що бійці Третього армійського корпусу у межах операції "Вівальді" звільнили села Шандриголове та Дерилове на Донеччині, а також встановили повний контроль над Дробишевим. За словами командира Андрія Білецького,у межах "другого сезону" наступальної операції українські військові повернули під контроль ще 40 км² території.
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