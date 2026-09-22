66 бригада показала, як звільняла Шандриголове

66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго показала відео операції зі звільнення Шандриголового від російських військ.

Про деталі 66 ОМБр розповіла у Telegram.

На оприлюднених кадрах – робота українських військових безпосередньо в населеному пункті. Бійці другого мехбату "Онуки Адольфівни" та третього мехбату "Fireflies" зайшли до Шандриголового й інфільтрувалися в бойові порядки противника. Українські військові відрізали російські групи в центральній частині села.

Після цього танкісти та розвідники провели зачистку населеного пункту від решток російських військ. Одночасно бійці першого мехбату та мотопіхотного батальйону "Сіверська Січ" діяли в лісовому масиві на північ від Шандриголового. Таким чином, вони укріпили оборону населених пунктів Середнє та Шандриголове.