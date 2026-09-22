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Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів в Росії

Під удар Сил Оборони потрапили "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі.

Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів в Росії
Уражені НПЗ
Фото: Генштаб

Упродовж 21 вересня та в ніч на 22 вересня підрозділи Сил оборони України уразили два об’єкти нафтопереробної галузі Росії – "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Розташовані об’єкти за 1300 і 910 км від українського кордону відповідно. На території обох підприємств після ураження зафіксували пожежі.

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"Башнефть-УНПЗ" розташований в Уфі, у Республіці Башкортостан. Потужність підприємства становить близько 7,5 млн тонн нафти на рік. Завод здійснює глибоку переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й котельне паливо, скраплені гази, сірку та іншу нафтопродукцію.

У Самарі уражено Куйбишевський нафтопереробний завод. Він входить до структури "Роснефті" та має потужність переробки близько 7 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції.За даними Генштабу, продукцію обох НПЗ використовують для забезпечення потреб російської армії. 

"Робота по ключових об'єктах противника триває", – додали українські військові.

У ССО розповіли про удар по Самарі

Куйбишевський нафтопереробний завод уразили підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій спільно із СБС та ГУР. За даними ССО, кілька їхніх дронів досягли цілей, після чого на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Фото: ССО

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