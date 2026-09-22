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На Миколаївщині росіяни вчора вбили дитину і поранили чотирьох чоловіків

Один із поранених у надважкому стані. 

На Миколаївщині росіяни вчора вбили дитину і поранили чотирьох чоловіків
Фото: З відкритих джерел

Вчора російська армія вбила у Миколаївській області трирічного хлопчика. Поранені четверо чоловіків. Один із них - у надважкому стані.

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов. 

Учора та сьогодні ворог атакував область БпЛА типу «Shahed».

Внаслідок атаки у Вознесенському районі загинув трирічний хлопчик. У Баштанському районі поранення отримали четверо чоловіків віком 21, 26, 33 та 37 років. 

Трьох із них госпіталізували, один лікуватиметься амбулаторно. Станом на ранок 21-річний чоловік перебуває у надважкому стані, ще один чоловік – у стабільно важкому, третій – у стабільному стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

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