У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Про це йдеться у звіті Повітряних сил.
Починаючи із 18:00 21 вересня та упродовж ночі противник атакував:
- протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської області Росії;
- балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей Росії;
- 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору Білгородської області РФ;
- 212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 186 цілей:
- крилату ракету "Калібр";
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.