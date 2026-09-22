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РФ завдала вночі комбінованого удару. Основні напрямки – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина

ППО знешкодила крилату ракету і дрони різних типів. 

РФ завдала вночі комбінованого удару. Основні напрямки – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 22 вересня російська армія атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками. ППО знешкодила 186 цілей. Основними напрямками удару були Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина. 

Про це йдеться у звіті Повітряних сил. 

Починаючи із 18:00 21 вересня та упродовж ночі противник атакував:

  • протикорабельними ракетами Онікс із Ростовської області Росії;
  • балістичними ракетами Іскандер- М/С-400/KN-23 із Курської, Ростовської та Воронезької областей Росії;
  • 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;
  • 8 "Бандероль"/"Дань-Т" з повітряного простору Білгородської області РФ;
  • 212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.
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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 186 цілей:

  • крилату ракету "Калібр";
  • 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 177 БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

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