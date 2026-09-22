Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ
За кожним армійським корпусом буде закріплено навчальний батальйон, - командувач сухопутних військ
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща та Литва підняли бойову авіацію на тлі дронової атаки в Україні

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили про атаку реактивними дронами.

Польща та Литва підняли бойову авіацію на тлі дронової атаки в Україні
Фото: BBC

Пізно ввечері, 21 вересня, Польща та Литва підняли бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це сталось на тлі російської дронової атаки по Україні.

22:09 на сторінці Армії Латвії в Х повідомили про можливу повітряну загрозу в Красловському районі. Там додали, що поки  жодних подальших дій не потрібно. 

"Якщо ситуація загостриться, ви будете повідомлені", - йдеться в дописі.

Були приведені в бойову готовність винищувачі НАТО, що патрулюють повітряний простір Балтії.

22:49 в Центрі урядової безпеки Польщі повідомили про підняття авіації через ворожу дронову атаку по Україні. Повідомлення про небезпеку стосувалось Люблінського воєводства.

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили про атаку реактивними шахедами.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies