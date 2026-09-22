Польща та Литва підняли бойову авіацію на тлі дронової атаки в Україні

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили про атаку реактивними дронами.

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Пізно ввечері, 21 вересня, Польща та Литва підняли бойову авіацію через загрозу повітряної атаки. Це сталось на тлі російської дронової атаки по Україні.

22:09 на сторінці Армії Латвії в Х повідомили про можливу повітряну загрозу в Красловському районі. Там додали, що поки жодних подальших дій не потрібно.

"Якщо ситуація загостриться, ви будете повідомлені", - йдеться в дописі.

Були приведені в бойову готовність винищувачі НАТО, що патрулюють повітряний простір Балтії.

22:49 в Центрі урядової безпеки Польщі повідомили про підняття авіації через ворожу дронову атаку по Україні. Повідомлення про небезпеку стосувалось Люблінського воєводства.

В Повітряних Силах ЗСУ повідомили про атаку реактивними шахедами.