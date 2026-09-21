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Московський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотників

Унаслідок атаки дронів загорілися обидві установки первинної переробки нафти.

Московський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотників
Пожежа на Московському НПЗ
Фото: ССО

Московський нафтопереробний завод, що належить компанії "Газпром нефть", призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників 20 вересня. 

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників агентства, після падіння безпілотників на територію заводу загорілися обидві установки первинної переробки нафти.

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Джерела Reuters зазначають, що на усунення пошкоджень та відновлення роботи підприємства може знадобитися кілька тижнів.

Reuters також звертає увагу, що паливо виробництва Московського НПЗ не виставляється на продаж на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі з 21 вересня.

Одна з пошкоджених установок може переробляти 21,4 тисячі тонн нафти на добу. Це близько 53% загальної потужності Московського НПЗ.

Ще 47% потужностей забезпечує комбінована установка переробки нафти "Євро+", продуктивність якої становить 18,8 тисячі тонн на добу.

За даними джерел Reuters, у 2024 році Московський НПЗ переробив 11,6 млн тонн сирої нафти. Це приблизно 230 тисяч барелів на добу.

За цей же рік підприємство виробило 2,9 млн тонн бензину, 3,2 млн тонн дизельного пального, 1,3 млн тонн бітуму.

  • 20 вересня Сили оборони України уразили Московський НПЗ. У Генштабі підтвердили ураження установки первинної переробки АВТ-6, комплексної установки переробки нафти та установку ізомеризації. 
  • Під час операції українські сили застосували низку далекобійних засобів, зокрема FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляницю», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Фламінго», «Січень» та Pelican.
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