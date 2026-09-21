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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали троє цивільних

Російські війська били по населених пунктах Херсонщини артилерією та дронами.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали троє цивільних
Фото: Ольга Чернишова

Російські військові 21 вересня атакували населені пункти Херсонської області артилерією та безпілотниками. Внаслідок обстрілів поранень зазнали троє цивільних.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, станом на 17:30 21 вересня внаслідок російських обстрілів травми отримали троє людей.

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Серед постраждалих – житель Урожайного та двоє мешканців Херсона. Вони зазнали поранень унаслідок атак російських військових із використанням дронів.

Внаслідок обстрілів також пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки. Пошкоджень зазнали церква, приміщення лікарні, адміністративна будівля, службовий, вантажний та легковий транспорт.

За фактами російських обстрілів органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ознаками воєнних злочинів за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксувати наслідки атак та документувати воєнні злочини, скоєні збройними формуваннями Росії.

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