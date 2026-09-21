Змінився час початку комендантської години у Вінницькій області

Усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.

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Відсьогодні комендантська година у Вінницькій області триватиме з 01:00 до 05:00.

Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Час її початку перенесено з 00:00 на 01:00.

“Це рішення узгоджується з рішенням Уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до Наказу про запровадження комендантської години на території області”, – зазначила Заболотна.

Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.