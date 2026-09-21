Змінився час початку комендантської години у Вінницькій області

Відсьогодні комендантська година у Вінницькій області триватиме з 01:00 до 05:00.
Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталія Заболотна.
Час її початку перенесено з 00:00 на 01:00.
“Це рішення узгоджується з рішенням Уряду адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Відповідні зміни внесено до Наказу про запровадження комендантської години на території області”, – зазначила Заболотна.
Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.
- Від 16 вересня у Сумській області комендантська година знову триває із 00:00 до 05:00. На початку літа тривалість комендантської години скоротили до 04:00 на прохання аграріїв Сумщини.
- Тим часом на Київщині та Полтавщині комендантську години також скоротили.