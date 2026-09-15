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Від 16 вересня комендантську годину на Сумщині подовжать

Комендантська година повертається до режиму 00:00–05:00.

Від 16 вересня комендантську годину на Сумщині подовжать

Від завтра, 16 вересня, у Сумській області комендантська година знову триватиме із 00:00 до 05:00.

Про це розповіли у ОВА.

Відповідне рішення ухвалили спільно з військовим командуванням з урахуванням безпекової ситуації.

На початку літа тривалість комендантської години скоротили до 04:00 на прохання аграріїв Сумщини. Додатковий час був необхідний для проведення сезонних польових робіт.

Термін дії цього рішення завершується, тому з завтрашнього дня комендантська година повертається до режиму 00:00–05:00.

  • Тим часом на Київщині та Полтавщині комендантську години скоротили. 
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