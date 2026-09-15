Раніше у КМВА повідомили про загрозу атаки дронами.

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У Києві сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках. Падіння уламків зафіксували у трьох районах.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За оновленими даними, в Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на покрівлю житлового будинку, один БпЛА впав у водойму.

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У Святошинському районі уламки БпЛА впали біля нежитлової будівлі, а у Голосіївському районі уламки БпЛА впали у двір житлового будинку.

За інформацією ДСНС, у Святошинському районі постраждали дві людини. Крім того, пошкоджені п'ять автомобілів і нежитлова будівля на території гаражного кооперативу.

Фото: ДСНС України обстріл Києва, 15 вересня 2026 року

О 15:44 міський голова розповів про те, що зафіксували влучання на території гаражного кооперативу у Солом’янському районі Києва. На місце місце прямують екстрені служби.

Також у Солом'янському районі дрон впав на відкриту територію. А КМВА повідомила, що в Святошинському районі сталося загоряння автомобілів та гаражу внаслідок ворожої атаки.

За інформацією мера міста, в Солом'янському районі уламки впали в двір будинку. Київська міська військова адміністрація пише, що це відбулося в сусідньому Святошинському.

Раніше у КМВА інформували про жовтий рівень небезпеки – загрозу ударів дронами.

Через підвищену повітряну загрозу в Києві рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупиняли. Після безпекових зупинок рух кільцем відновили.

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів дотримуватися правил безпеки під час вимушених зупинок: перебувати в укриттях або на відстані 100–200 метрів від залізничної інфраструктури.