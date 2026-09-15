Служба в легендарному підрозділі: вакансії 1-го корпусу НГУ «Азов»

1 корпус НГУ «Азов» – один із найвпізнаваніших підрозділів української армії. Сформований запеклими сутичками, починаючи з 2014 року, він наводить страх на окупантів, а слава бійців корпусу випереджає їх. Саме тому це формування обирають добровольці.
Вакансії «Азову»: як обрати спеціальність
Сьогодні у війську реалізуватись професійно може спеціаліст практично з будь-якої сфери. Вакансії «Азову» відкриті на широкий спектр посад – у корпусі можна розвиватися у своїй сфері діяльності, або ж опанувати абсолютно нову професію.
Актуальні вакансії «Азову»
На офіційному сайті корпусу azov.army відкриті позиції згруповані за чотирма видами вакансій: тилові, бойові, медичні та безпілотні системи. Кожна пропозиція містить основну інформацію про вимоги, умови служби та посадові обовʼязки.
Переважна більшість позицій доступна у різних бригадах, що зображено на сторінці кожної вакансії. Серед відкритих позицій є наступні:
- юрист;
- сапер;
- копірайтер;
- аналітик РЕБ;
- фандрейзер;
- оператор БПЛА;
- рекрутер;
- водій;
- піхотинець;
- та багато інших.
Досвід бійців «Азову»
Окрім великого переліку вакансій, службу в корпусі вибирають через його перевірену ефективність. Багаторічний досвід ведення бойових дій, унікальні спеціальні операції, власні тактичні напрацювання – «Азов» не припиняє розвитку.
Командири «Азову» пройшли шлях від рядових до старших офіцерів і на власних плечах відчули те, з чим стикаються новобранці. «Азов» видозмінює армію зсередини, аби військові могли максимально комфортно, безпечно й успішно виконувати поставлені задачі.
Засади підрозділу
«Азов» – це унікальне формування не лише завдяки його бойовому шляху. Окрім чітких армійських правил і статутних рамок, корпус має власний моральний компас.
Традиції «Азову» – це міцний фундамент із братерства, взаємоповаги, української культури та історії. Пріоритет командирів – збереження особового складу, адже людське життя має найбільшу цінність у лавах корпусу.
Долучайся до «Азову»
Стати частиною «Азову» – це велика честь і відповідальність. Якщо ти хочеш служити у підрозділі, де командири дбають про особовий склад, а побратими стають сімʼєю – заповнюй анкету на сайті azov.army. Долучайся до лав 1-го корпусу НГУ «Азов» та ставай частиною легендарного підрозділу.