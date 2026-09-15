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НАБУ та САП викрили схему заволодіння в 2017-2018 рр. нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта». Підозрюють одного з лідерів бізнес-групи

За першим епізодом підозри отримали чотири людини. 

НАБУ та САП викрили схему заволодіння в 2017-2018 рр. нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта». Підозрюють одного з лідерів бізнес-групи

НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної схеми заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» і легалізації коштів від їх продажу. За даними слідства, підозрювані заволоділи 100 000 тонн нафтопродуктів вартістю 2,88 млрд гривень. Нафтопродукти реалізовували в 2017-2018 роках, але підозрювані імітували перебування на зберіганні до 2022 року.

За першим епізодом підозру отримали чотири людини. Організатором слідство вважає одного з лідерів відомої бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу економіки України, повідомили в пресслужбі Національного антикорбюро.

Організатором нижчого рівня є акціонер низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців і приховування злочинної діяльності. Також підозри отримали голова правління та заступник голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

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«Стосовно ще однієї особи – колишнього віцепрезидента ПАТ "Укрнафта" (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем – складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва», – повідомили в НАБУ. 

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Як діяла схема

Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Після цього частину перекидали на інші пов'язані фірми для роздрібного й оптового продажу через мережу АЗС. Кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном. Щоб приховати кінцевих власників, учасників бізнес-групи, використовували складну мережу офшорів у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

«Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми. Крім цього, досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. На певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. За даними слідства, до розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження. 

  • «Укрнафта» була націоналізована в листопаді 2022 року. До цього її співвласником був Ігор Коломойський. Це найбільша українська нафтовидобувна компанія. 
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