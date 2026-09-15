​Більшість українців переконані, що треба продовжувати опір, навіть якщо Росія атакуватиме енергетику взимку, - опитування

Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії.

Більшість українців наполягають на продовженні збройного опору, навіть якщо Росія взимку спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла та каналізації.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Запитання, яке ми ставили респондентам, було сформульоване наступним чином: "Багато людей очікують, що взимку Росія спробує атакувати енергетику Україну, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації. Якщо Росія буде намагатися це зробити, то що краще робити?". Пропонувалися два варіанти відповідей: "Все одно продовжувати збройний опір російській агресії, навіть якщо частина людей змушена буде певний час провести без світла, тепла, каналізації" або "Піти на будь-які вимоги Росії, щоб люди могли мати світло, тепло, каналізацію, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як поразка України".

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Абсолютна більшість українців (77%) стверджують, що навіть якщо взимку Росія спробує атакувати енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, каналізації, то Україна все одно має продовжувати збройний опір.

Водночас 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

У всіх регіонах більшість мешканців – від 83% у Києві до 68% на Сході – вважають, що попри все Україна має продовжувати збройний опір.