Генштаб назвав втрати росіян від початку року

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Від початку 2026 року втрати російської армії в живій силі сягнули 301 030 військовослужбовців убитими та пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Для порівняння, ця кількість відповідає особовому складу майже 150 мотострілецьких полків за умовної чисельності одного полку у 2 тисячі військових.

Найбільше втрат росіяни зазнали протягом трьох літніх місяців 2 124 170 військовослужбовців. У червні цей показник становив 39 290 осіб, у липні – 42 860, у серпні – 42 020.Станом на 15 вересня втрати російських військ уже становлять 20 360 військових цього місяця.

Фото: Генштаб ЗСУ