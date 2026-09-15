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На Херсонщині через російські атаки загинула людина і ще 11 постраждали

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через російські атаки загинула людина і ще 11 постраждали
Фото: nikvesti.com

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Приозерне, Садове, Олександрівка, Микільське, Токарівка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Урожайне, Борозенське, Нова Кубань, Нововоронцовка, Осокорівка, Михайлівка, Нововоскресенське, Новорайськ, Костирка, Високе, Львове та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 2 приватних будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, господарську споруду, автобус та приватні автомобілі.

Також учора зі звільнених громад регіону евакуювали 13 людей. 

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