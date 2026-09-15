Росіяни увечері та вночі атакували 200 ударними БпЛА

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У ніч на 15 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 200 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків Орла, Курська, Міллерова в Росії і окупованих Донецька і Криму.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Атака триває. Зранку ворог атакував у Києві АЗС в Дарницькому районі і нежитлову забудову в Солом'янському.