Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни увечері та вночі атакували 200 ударними БпЛА

Захисники збили більшість дронів – 187. 

Росіяни увечері та вночі атакували 200 ударними БпЛА
Фото: Повітряні сили

У ніч на 15 вересня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 200 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків Орла, Курська, Міллерова в Росії і окупованих Донецька і Криму.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили

Атака триває. Зранку ворог атакував у Києві АЗС в Дарницькому районі і нежитлову забудову в Солом'янському.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies