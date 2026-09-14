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Генштаб: 225 боїв відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Костянтинівському напрямку. Там Сили оборони відбили 27 ворожих штурмів.

Генштаб: 225 боїв відбулося на фронті від початку доби
Безпілотник Сил оборони
Фото: Генштаб

Від початку доби 14 вересня на фронті відбулося 225 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 55 авіаційних ударів із застосуванням 190 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6183 дрони-камікадзе та здійснив 1724 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Противник завдав одного авіаудару із застосуванням однієї КАБ, здійснив 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Козача Лопань, Лиман та Обухівка. 

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити свої позиції вісім разів проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Тищенківки, Моначинівки та Кіндрашівки. П’ять з цих атак ще тривають.

Шість спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районах населених пунктів Новоєгорівка, Новоселівка, Дробишеве, Лиман та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли сім спроб загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Два бої тривають.

На Краматорському напрямку російські загарбники штурмових дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького, Вільного та Степів. Дві атаки тривають.

Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Ганнівка, Білицьке, Добропілля, Світле, Матяшеве, Сергіївка, Удачне, Молодецьке та Новопідгороднє. Одна штурмова дія ще продовжується.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 62 окупанти, 15 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА, склад паливо-мастильних матеріалів та 36 укриттів особового складу. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, дев’ять пунктів управління БпЛА та 123 укриття особового складу. Знищено або подавлено 298 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих атак неподалік населених пунктів Різдвянка, Добропілля та Чарівне. Один з цих штурмів ще триває.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в бік Щербаків та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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