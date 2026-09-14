ДПСУ: Росія використовувала ретранслятори в Білорусі для ударів дронами по заходу України

Російські війська використовували ретранслятори на території Білорусі під час атак ударними дронами по Рівненській, Волинській та Львівській областях 13 вересня.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, Білорусь продовжує підтримувати Росію під час війни проти України.
"Навіть повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – це забезпечувалося також фактично із території Білорусі. Повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, які також знаходилися саме на території цієї країни", – сказав Демченко.
Водночас речник ДПСУ зазначив, що українські прикордонники не фіксують нарощування ударних угруповань Білорусі поблизу кордону з Україною. Однак загроза з білоруського напрямку залишається.
- 13 вересня російський дрон атакував локомотив міжнародного пасажирського поїзда приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.
- Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто з пасажирів та працівників не постраждав.
- Згодом стало відомо, що цим поїздом поверталися додому радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.