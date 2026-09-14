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ДПСУ: Росія використовувала ретранслятори в Білорусі для ударів дронами по заходу України

Під час атак по західних областях російські дрони отримували сигнал через ретранслятори в Білорусі.

ДПСУ: Росія використовувала ретранслятори в Білорусі для ударів дронами по заходу України
Андрій Демченко
Фото: скриншот

Російські війська використовували ретранслятори на території Білорусі під час атак ударними дронами по Рівненській, Волинській та Львівській областях 13 вересня. 

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, Білорусь продовжує підтримувати Росію під час війни проти України.

"Навіть повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – це забезпечувалося також фактично із території Білорусі. Повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, які також знаходилися саме на території цієї країни", – сказав Демченко.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що українські прикордонники не фіксують нарощування ударних угруповань Білорусі поблизу кордону з Україною. Однак загроза з білоруського напрямку залишається.

  • Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто з пасажирів та працівників не постраждав.
  • Згодом стало відомо, що цим поїздом поверталися додому радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер та колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.
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