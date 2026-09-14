ДПСУ: Росія використовувала ретранслятори в Білорусі для ударів дронами по заходу України

Під час атак по західних областях російські дрони отримували сигнал через ретранслятори в Білорусі.

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Російські війська використовували ретранслятори на території Білорусі під час атак ударними дронами по Рівненській, Волинській та Львівській областях 13 вересня.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, Білорусь продовжує підтримувати Росію під час війни проти України.

"Навіть повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – це забезпечувалося також фактично із території Білорусі. Повітряні засоби, які запускала Росія, підживлювалися сигналом через ретранслятори, які також знаходилися саме на території цієї країни", – сказав Демченко.

Водночас речник ДПСУ зазначив, що українські прикордонники не фіксують нарощування ударних угруповань Білорусі поблизу кордону з Україною. Однак загроза з білоруського напрямку залишається.

13 вересня російський дрон атакував локомотив міжнародного пасажирського поїзда приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто з пасажирів та працівників не постраждав.