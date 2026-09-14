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На Дніпропетровщині через російський терор загинула людина, ще семеро поранені

Ворог атакував чотири райони безпілотниками та артилерією.

На Дніпропетровщині через російський терор загинула людина, ще семеро поранені
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 14 вересня, ворог понад 30 разів атакував чотири райони безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді зайнялася пожежа. Понівечені автівки. Загинула одна людина, шестеро дістали поранень.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені навчальні заклади, підприємство, інфраструктура, багатоквартирний і приватний будинки, автомобілі. Постраждала одна людина.

 На Криворіжжі цілили по Зеленодольській громаді. Понівечені інфраструктура, приватна оселя.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Маломихайлівській громаді.

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