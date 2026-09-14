У Києві від 15 вересня почнуть впроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час хвилини мовчання

Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час щоденної хвилини мовчання.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
На першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорах у центральній частині міста. О 9:00 вони одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів. О 9:01 - світлофори повернуться до звичайного режиму.
На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.
Режим "Усім червоний" не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами також зможе продовжувати рух.
Про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятимуть через систему оповіщення.
Правила дорожнього руху щодо проїзду на червоний сигнал світлофора залишаються без змін.
- 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про хвилину мовчання для вшанування всіх українців, які загинули у війні з РФ.
- 16 грудня 2025 року Рада прийняла законопроєкт №14144 за основу і підтримала законодавче встановлення хвилини мовчання. А в лютому 2026 року Рада забезпечила створення технічних умов для її проведення.
- У Києві в квітні завершили тестування оголошення хвилини мовчання через гучномовці міської системи оповіщення.